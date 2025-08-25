Красимир Георгиев: Виктор Илиев прави нарушение още в началото на изпита си за шофьорска книжка

Не знам как не намериха никакъв пропуск при положение, че още със започване на изпита има нарушение от негова страна. Това коментира председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) Красимир Георгиев за изпита на Виктор Илиев, който се заби в столичен градски автобус и уби сирийски лекар.

"Не мога да се съглася със заключението на Автомобилна администрация относно изпита на Виктор Илиев - заяви Георгиев пред БНТ. - Не мога да се съглася. Изпитът трябва да започва пред учебния център и няма нищо странно в това изискване. Започва от ДАИ. След това - видяхме изпит в една среда, която като интензитет на движението, като елементи не отговаря на един областен град от типа на Монтана. А ние сме в София."

"Видяхте ли трамвайна спирка или трамваен път?", попита Георгиев, който смята, че изпитът на Илиев е бил "проформа".

Бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов посочи, че не знае защо изобщо има хора, за които нарушаването на правилата е геройство.

"Тук ние вървим, както винаги, след събитията. Променя се законът. Увеличават се санкциите. И се вижда, че простото увеличаване на санкциите не дава абсолютно никакъв резултат. Защото това е следствието, а не причината".

Виктор Илиев не мисли за собствения си живот. Той е готов да се самоубие, за да направи "геройство", а това е престъпление.