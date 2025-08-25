Проф. Владимир Чуков: 80% от израелците искат край на войната, но 90% не искат палестинска държава

80% от израелците са против това, което става в Газа. В същото време 90% от израелците не желаят палестинска държава. Това е безпътицата. Това каза по Би Ти Ви арабистът проф. Владимир Чуков.

Той заяви, че според наблюдатели след 7 октомври 2023 г. Израел влиза в трети период от своето развитие. Често войните в Близкия изток се водят, когато за един американски президент е ясно, че е изгубил и няма да е той на поста, а идва друг, обясни арабистът.

Той допълни, че самото правителство на Нетаняху е така композирано, че много често наблюдателите се питат дали управлява Нетаняху, или пък Смотрих или Бен Гвир.

Около 20% са гладуващи с тенденция за смърт - това са около половин милион палестинци, каза още той. И обърна внимание, че според Нетаняху от 7 октомври 2023 г. Израел са вкарали в Ивицата Газа 2 млн. тона храни. Ето тук е големият проблем. Как се разпределя тази помощ. Къде отива, кой ги разпределя?

Той направи сравнение между конфликта в Газа и в Украйна. Двата конфликта са като буталата на мотора на кола - когато е нависоко, другото е на ниско. Съответно след месец - два, нещата се променят. Това е защото има един основен играч - САЩ, и това е президентът Доналд Тръмп. Самият пратеник Уиткоф е както пратеник за Газа, така се и оказа водещата личност за Украйна, обясни Чуков.