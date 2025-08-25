Експерт: На Лъвов мост и площадите "Македония" и "Света Неделя" е най-горещо в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Районите около Лъвов мост и площадите "Света Неделя" и "Македония" са най-горещи в София. Това каза Радостин Митков, експерт в GATE институт, по повод данните, че в центъра на столицата температурите са по-високи от 3 до 6 градуса в сравнение с другите райони.

"В централните зони е най-висок ефектът на градския топлинен остров", обясни той. По думите му трафикът също оказвал влияние, както и материалите, с които се изграждат сградите.

"Ако се използват по-светлоотразяващи материали, това ще доведе до намаляване на топлинния градски остров. Например край НДК, където има фонтани и повече зеленина, се наблюдава по-малко ефектът на градския топлинен остров", обясни Радостин Митков.

Следобед около 16 часа имало по-слаб ефект на топлинния градски остров, който се е увеличавал след залез слънце.

"Най-добрият пример за държава, която си е разрешила проблема, е Сингапур", посочи експертът.