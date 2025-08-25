ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Собственик остави агресивния си питбул в приют, сл...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21167165 www.24chasa.bg

Румен Радев заминава на двудневно посещение в Германия

1732
РУМЕН РАДЕВ Снимка: Архив

На 27 и 28 август президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия, съобщават от президентския прессекретариат.

В Берлин българският държавен глава ще проведе среща със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер.

По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа „Райнметал" Армин Папергер президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

Визитата на българския държавен във Федерална република Германия е продължение на срещата между Румен Радев и Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през месец февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука.

В резултат на тази среща през месец март Армин Папергер посети България по покана на българския държавен глава и в президентската институция проведе срещи с водещи представители на отбранителната индустрия и на изпълнителната власт.

РУМЕН РАДЕВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя