МВР спира да издирва Легионера, ликвидирал Георги Илиев

МВР се отказва да търси Красимир Станчев - Легионера, за когото се смята, че е ликвидирал шефа на ВИС-2 Георги Илиев. Това споделят разследващи, които удрят на камък години наред в издирването на професионалния убиец, пише "България днес".

Вече срокът на наказателното преследване срещу убиеца на Георги Илиев изтeчe. Това става точно днес, защото давността на престъплението е 20 години, които от днес са изминали. Дори Легионера да бъде заловен, ако наистина той е дръпнал спусъка и ликвидирал Главния, то той няма да лежи и минута в затвора.

Полицаите се опитваха да го хванат цели 20 години, но времето не им стигна и професионалният убиец успя да им се изплъзне. Мафиотската екзекуция на гангстера от Кюстендил се оказа непосилна задача за разгадаване.

Близки до Илиев, криминалисти, висаджии и хора от ъндърграунда са категорични, че няма кой друг да успее да извърши толкова прецизно убийство, и то от такава дистанция. Изглежда, всички знаят кой е ликвидирал Главния, но той не може да бъде заловен.

Легионера е смятан за най-добрия снайперист, който някога е дърпал спусъка за ъндърграунда. От безпогрешния мерник на Легионера се смята, че са покосени мнозина от родния ъндърграунд. Освен убийството на шефа на ВИС-2 Георги Илиев на Станчев се приписват и покушенията на пернишката кримка Васил Горчев-Кьоравия, Илия Павлов, Филип Найденов-Фатик, Степан Рибаков, Евгени Стефанов-Женята, Николай Христов-Данкина, Румен Маринов-Нарциса, Дмитрий Минев - Димата Руснака и на още много.

Повече по темата може да прочетете тук.