Осъден заведе дело срещу затвора в Пловдив, иска котлон да си готви

В местата за лишаване от свобода се допускат такива уреди, но за общо ползване

Излежаващ присъда заведе дело срещу затвора в Пловдив, защото не му позволявали да си купи личен котлон и да си готви. Делото е насрочено за 17 септември т. г. в Административния съд и на тази дата от затвора ще трябва да предоставят информация има ли там обособени места, оборудвани с уреди за индивидуално приготвяне на храна, подавал ли е конкретният осъден искане да му бъде разрешено да си купи котлон и налице ли е изрично произнесен отказ.

Справка на "24 часа" показва, че в затворите се допускат котлони за общо ползване по ред, определен от началника на съответното място за лишаване от свобода.