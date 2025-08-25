ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват мними полицаи, ужилили 80-годишна с над 8000 лв. в Дебелец

Дима Максимова

1364

Полицията във Велико Търново разследват телефонна измама по схемата "оказване на съдействие на полицията при залавянето на телефонни измамници".

В петък съдействие в полицията е потърсила 80-годишна жена от град Дебелец. Тя обяснила, че на 9 август на домашния й телефон се обадил непознат, който се представил за полицейски служител и я помолил да им съдейства за задържане на телефонни измамници. Според получените инструкции тя сложила наличните у дома над 8000 лв. в торбичка и ги оставила на предварително посочено място пред дома си.

След като напразно дни наред чакала полицията да й върне сумата, тя разбрала, че е измамена и се ожалила в районното.

По случая е образувано досъдебно производство.

