Хванаха нелегално такси да вози пътници в Свищов

Дима Максимова

Полицейска кола Снимка: Pxabay

Таксиметров автомобил, извършвал нерегламентиран превоз на пътници, установиха служители на полицейското управление в Свищов. Около 1ч. през нощта в неделя в крайдунавския град е извършена проверка на лек автомобил с жълт цвят, облепен с надписи, обозначаващи таксиметров автомобил, управляван от 40-годишен местен жител., съобщи полицията.

Установено е, че в автомобила се превозват двама пътници, но таксито няма необходимите лицензи и регистрации, изискващи се при подобна дейност. По случая е започнато досъдебно производство.

