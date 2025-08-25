Шофьор с 3,37 промила алкохол катастрофира в спортно игрище край Добрич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

51-годишен шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира в Добричко, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 22 август в село Езерец.

Той се е ударил в ограда и стълб на спортно игрище.

Тестът му е отчел 3,37 промила и е бил задържан.