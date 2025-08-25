ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Собственик остави агресивния си питбул в приют, сл...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21167361 www.24chasa.bg

Шофьор с 3,37 промила алкохол катастрофира в спортно игрище край Добрич

1320
51-годишен шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира в Добричко Снимка: Pixabay

51-годишен шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира в Добричко, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 22 август в село Езерец.

Той се е ударил в ограда и стълб на спортно игрище.

Тестът му е отчел 3,37 промила и е бил задържан. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

51-годишен шофьор с над 3 промила алкохол катастрофира в Добричко Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя