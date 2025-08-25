ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка с малко мече нападна човек край девинското с...

Стопанин остави агресивния си питбул в приют, след като разкъсал котка в Бургас

Питбул СНИМКА: Pixabay

Стопанинът на агресивен питбул, убил улична котка в Бургас, го е оставил на Приюта за безстопанствени кучета към Община Бургас. 

След многобройни сигнали на зоозащитници за свободно пуснатия питбул, отглеждан в к-с "Меден Рудник", служители от Четвърто Районно управление - Бургас са установили собственика на животното, който е 46-годишен мъж от Бургас.

Според сигналите питбулът е разкъсвал улични котки, пише БНР.

На собственика му е съставен акт по Наредба N 1 на Община Бургас. Той е преценил, че не може да се справя с отглеждането на питбула и е предоставил тази дейност на служителите от Приюта за безстопанствени кучета към Община Бургас, където животното вече е приведено.

