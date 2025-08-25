Пиян шофьор се вряза в автобус между Севлиево и Габрово, има загинал (обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кола се вряза в автобус между Севлиево и Габрово. Инцидентът се е случил във вечерта на 24 август.

Шофьорът на колата е около 20-годишен. Тестът му за алкохол е отчел 2.2 промила.

Той няма свидетелство за управление, въпреки че твърди, че има книжка, изкарана в чужда държава, която обаче не е представил на органите на реда, пише bTV.

От окръжната прокуратура в Габрово потвърдиха, че има смъртен случай при инцидента. На местопроизшествието се извършва повторен оглед от оперативно-следствена група.

Шофьорът на автобуса не е бил под влиянието на алкохол.

По случая е образувано досъдебно производство, казаха от МВР, но отказаха да дадат повече детайли около случая към момента.