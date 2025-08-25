Бащата на Сияна: Не е вярно, че Марти е по-добре, въздушна линейка ще го откара в "Пирогов"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Състоянието на Марти, който беше прегазен заедно с майка си Христина в Слънчев бряг, продължава да е тежко. Той ще бъде преместен в детската реанимация в УМБАЛСМ "Пирогов". За това съобщава бащата на Сияна Николай Попов във фейсбук профила си.

"Състоянието му остава изключително тежко. Не отговарят на истината разпространените съобщения, че е контактен и по-добре. Детето е в кома!", обясни Попов.

"Вчера в болницата в Бургас пристигна проф. Николай Младенов – национален консултант по анестезиология и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ. Благодаря му, че се отзова веднага".

След като се е запознал със състоянието на Марти и Христина, е било преценено, че до този момент Марти е лекуван изключително правилно и лекарите в УМБАЛ – Бургас са направили всичко необходимо.

"За продължаване на лечението е необходимо преместването на детето в детска реанимация в УМБАЛСМ „Пирогов", където могат да се полагат специални грижи", каза бащата на Сияна.

Поради тази причина във вторник или сряда екип от детски реаниматори ще пристигне в Бургас с въздушна линейка и ще транспортира Марти до приемащото лечебно заведение.

"Майката на Марти – Христина, е в клинична смърт. Според науката това състояние е необратимо. Трябва да се надяваме единствено на чудо!", коментира Попов.

"Благодаря на всички за подкрепата от името на семейство Здравкови. Молете се за тях!", допълни той.

18-годишният Никола Бургазлиев на 14 август помете с АТВ 5-има човека в Слънчев бряг. Двама от тях - майката Христина, на 35 г., и 4-годишният син Мартин, са в кома.