ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка с малко мече нападна мъж край девинското сел...

Времето София 21° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21167582 www.24chasa.bg

"Спаси София": София не е готова за еврото

Даринка Илиева

[email protected]

2832
Христо Копаранов, Борис Бонев и Гергин Борисов от "Спаси София" Снимка: СНИМКА: Георги Палейков

Столичната община не е подготвена за предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари. Вместо да се обновят общинските наредби, така че гражданите и администрацията да работят с реалната парична единица от Нова година - специално създадената за тези изменения работна група е избрала формален и юридически спорен подход, в който се преразказва грешен текст на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Това обявиха общинските съветници от "Спаси София" Борис Бонев, Гергин Борисов и Христо Копаранов.

"Автоматичното превалутиране, което създадената работна група предлага, е предпазната мрежа за тези общински съвети, които не успеят да си го напишат. На 1 януари левът престава да съществува в правен смисъл. Нашата задача беше да превалутираме изцяло общинските наредби, за да може и администрация и граждани да работим в евро от Нова година. Това не се случи. Вместо това се предлага документ, който е незаконосъобразен", обясни Борисов, който е напуснал работната група.

"Законът задължава всеки търговец да означава цените си в две валути, но в същото време колегите и общината не намериха сили да сметнат сумите и да ги напишат, за да са ясни на гражданите, бизнеса, а дори и на служителите в администрацията, които ще ги събират", добави Копаранов.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев обяви, че съветниците от неговата група ще подкрепят доклада на кмета Васил Терзиев за стартиране на процедурата за избор на нова обслужваща банка на София, макар юридически да няма нужда от изрична санкция на СОС. 

Христо Копаранов, Борис Бонев и Гергин Борисов от "Спаси София"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя