"Спаси София": София не е готова за еврото

Столичната община не е подготвена за предстоящото въвеждане на еврото от 1 януари. Вместо да се обновят общинските наредби, така че гражданите и администрацията да работят с реалната парична единица от Нова година - специално създадената за тези изменения работна група е избрала формален и юридически спорен подход, в който се преразказва грешен текст на Закона за въвеждане на еврото в Република България. Това обявиха общинските съветници от "Спаси София" Борис Бонев, Гергин Борисов и Христо Копаранов.

"Автоматичното превалутиране, което създадената работна група предлага, е предпазната мрежа за тези общински съвети, които не успеят да си го напишат. На 1 януари левът престава да съществува в правен смисъл. Нашата задача беше да превалутираме изцяло общинските наредби, за да може и администрация и граждани да работим в евро от Нова година. Това не се случи. Вместо това се предлага документ, който е незаконосъобразен", обясни Борисов, който е напуснал работната група.

"Законът задължава всеки търговец да означава цените си в две валути, но в същото време колегите и общината не намериха сили да сметнат сумите и да ги напишат, за да са ясни на гражданите, бизнеса, а дори и на служителите в администрацията, които ще ги събират", добави Копаранов.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев обяви, че съветниците от неговата група ще подкрепят доклада на кмета Васил Терзиев за стартиране на процедурата за избор на нова обслужваща банка на София, макар юридически да няма нужда от изрична санкция на СОС.