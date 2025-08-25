Законите стимулират кражбите на вода, твърди експерт, показвайки къде да се търсят грабителите

В доклада за безводието на временната парламентарна комисия има промени, които не се харесват на големите потребители и на големите крадци на вода, заяви пред БНР инж. Димитър Куманов от Сдружение "Балканка". Самият той е дал становище по въпроса, но не изключва варианта този докладът изобщо да не бъде придвижен по-нататък.

Според него е трябвало да бъде приет в пленарната зала още през юли месец, но все още се бави.

"Имам подозрения, че изобщо няма да го внесат, защото там има промени, които не се харесват на големите потребители и на големите крадци на вода - подчерта експертът пред БНР. - Вместо това ни изтресоха национален борд по водите."

Той е категоричен, че се прави лоша услуга на обществото със заявлението, че само климатичните промени са причина за безводието. Според него водата наистина е по-малко, но не е състоятелно "да имаш 80-90% загуби във водопроводната мрежа и да твърдиш, че е заради климатичните промени", защото това не провокира работа по инфраструктурата.

"Водата се губи и се краде, а законодателството е така направено, че стимулира кражбите" - заяви още инж. Куманов в предаването "Преди всички". - Проблемът с кражбите е ужасяващо сериозен. Част от тези крадци, някои от тях са свързани с властта или със съответния ВиК шеф."