ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка с малко мече нападна мъж край девинското сел...

Времето София 21° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21167633 www.24chasa.bg

Баба Мина от Бенковски, известна с леене на куршум, отпразнува 100 г. с поезия

24 часа Пловдив онлайн

1496
Баба Мина отпразнува юбилея със скъпи гости. Снимка: Община "Марица"

Столетницата е известна с дарбата си да лее куршум и през годините е помагала на мнозина

Стихове на Иван Вазов и Христо Ботев рецитира на стогодишния си юбилей Мина Шкодрова от пловдивското село Бенковски. Освен с любовта си към поезията и музиката, тя е известна и с дарбата си да лее куршум и е помагала на стотици, съобщиха от община "Марица". 

В дома на баба Мина за празника се събраха дъщеря ѝ, внук ѝ, правнуци и приятели. Присъстваха кметът на "Марица" Димитър Иванов, заместничката му Гергана Титюкова и управникът на Бенковски Тодор Босев. Те подариха на столетницата цветя, кошница с плодове и лакомства и почетен плакет на общината. 

"Най-сърдечно ви поздравявам с празника! 100 години са възраст, пред която всички можем да се преклоним и да благодарим. Вашата мъдрост, опит и любов към живота са източник на вдъхновение за всички нас. Пожелавам ви да бъдете още дълги години жива и здрава, да посрещате всеки нов ден с усмивка на лицето, а душата и сърцето ви да бъдат изпълнени с любов", пожела Димитър Иванов. Той допълни, че Бенковски се е превърнало в селото с най-много столетници в общината, а през последните месеци трима жители на "Марица" отпразнуваха достолепната възраст.

Пред гостите правнучката на Мина Шкодрова – Росица, поднесе своята изненада. Тя прочете стихотворение, написано специално за прабаба й. Малкото момиченце й пожела да доживее 200 години и да я впишат в книгата на Гинес. В края на тържеството баба Мина духна свещичките на красива плодова торта под аплодисментите на близки и приятели.

Кметът на "Марица" Димитър Иванов и заместничката му Гергана Титюкова поздравиха столетницата и ѝ поднесоха подаръци. Снимка: Община "Марица"
Кметът на "Марица" Димитър Иванов и заместничката му Гергана Титюкова поздравиха столетницата и ѝ поднесоха подаръци. Снимка: Община "Марица"

Баба Мина отпразнува юбилея със скъпи гости. Снимка: Община "Марица"
Кметът на "Марица" Димитър Иванов и заместничката му Гергана Титюкова поздравиха столетницата и ѝ поднесоха подаръци. Снимка: Община "Марица"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя