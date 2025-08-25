Баба Мина от Бенковски, известна с леене на куршум, отпразнува 100 г. с поезия

Столетницата е известна с дарбата си да лее куршум и през годините е помагала на мнозина

Стихове на Иван Вазов и Христо Ботев рецитира на стогодишния си юбилей Мина Шкодрова от пловдивското село Бенковски. Освен с любовта си към поезията и музиката, тя е известна и с дарбата си да лее куршум и е помагала на стотици, съобщиха от община "Марица".

В дома на баба Мина за празника се събраха дъщеря ѝ, внук ѝ, правнуци и приятели. Присъстваха кметът на "Марица" Димитър Иванов, заместничката му Гергана Титюкова и управникът на Бенковски Тодор Босев. Те подариха на столетницата цветя, кошница с плодове и лакомства и почетен плакет на общината.

"Най-сърдечно ви поздравявам с празника! 100 години са възраст, пред която всички можем да се преклоним и да благодарим. Вашата мъдрост, опит и любов към живота са източник на вдъхновение за всички нас. Пожелавам ви да бъдете още дълги години жива и здрава, да посрещате всеки нов ден с усмивка на лицето, а душата и сърцето ви да бъдат изпълнени с любов", пожела Димитър Иванов. Той допълни, че Бенковски се е превърнало в селото с най-много столетници в общината, а през последните месеци трима жители на "Марица" отпразнуваха достолепната възраст.