Мечка с малко мече нападна мъж край девинското сел...

Мъж е с опасност за живота след катастрофа край Владая, пътят е задръстен (Обновена, видео и снимки)

Катастрофа край Владая СНИМКА: Фейсбук група "Катастрофи в София"

Движението по пътя София – Перник е сериозно затруднено заради катастрофа в района на Владая. Това информират от Агенция „Пътна инфраструктура".

Движението в района на инцидента се осъществява в една лента и се регулира от „Пътна полиция“.

Катастрофа край Владая СНИМКА: Фейсбук група "Катастрофи в София"
Катастрофа край Владая СНИМКА: Фейсбук група "Катастрофи в София"

Трима са пострадали при тежката катастрофа. Двама от тях са транспортирани към Военномедицинската академия, а един – в "Пирогов", той е с черепно-мозъчна травма и за живота му има опасност.

Катастрофа край Владая СНИМКА: Фейсбук група "Катастрофи в София"
Катастрофа край Владая СНИМКА: Фейсбук група "Катастрофи в София"

Допълнително затруднение за движението създават ремонтните дейности в участъка между гара „Владая" и пътен възел „Даскалово".

Катастрофа край Владая СНИМКА: Фейсбук група "Катастрофи в София"
Катастрофа край Владая СНИМКА: Фейсбук група "Катастрофи в София"
Катастрофа край Владая СНИМКА: Фейсбук група "Катастрофи в София"

След караулката при Владая посока Перник https://www.facebook.com/share/p/1GN7yCiZ1n/

Публикувахте от Велизар Чакалов в Понеделник, 25 август 2025 г.

