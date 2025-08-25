Мъж е с опасност за живота след катастрофа край Владая, пътят е задръстен (Обновена, видео и снимки)

Движението по пътя София – Перник е сериозно затруднено заради катастрофа в района на Владая. Това информират от Агенция „Пътна инфраструктура".
Движението в района на инцидента се осъществява в една лента и се регулира от „Пътна полиция“.
Трима са пострадали при тежката катастрофа. Двама от тях са транспортирани към Военномедицинската академия, а един – в "Пирогов", той е с черепно-мозъчна травма и за живота му има опасност.
Допълнително затруднение за движението създават ремонтните дейности в участъка между гара „Владая" и пътен възел „Даскалово".
