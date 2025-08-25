ГЕРБ - СДС: Терзиев може да стартира без СОС процедурата за нова банка на общината

Няма нужда от изрично решение на СОС за стартиране на процедурата за смяна на обслужващата банка на Столичната община. Това може да бъде направено от кмета и днешното извънредно заседание на СОС е излишно. Това заявиха общинските съветници от групата на ГЕРБ - СДС в СОС Димитър Вучев и Прошко Прошков.

"Целият този цирк е излишен и бе предизвикан от агресивния подход към една търговска банка при това в момент, в който България е на прага на приемането на еврото. По един нагъл и агресивен начин бе водена негативна кампания срещу една банка, което доведе до форсмажор тя едностранно да прекрати отношенията си с общината", заяви Вучев.

Въпреки това той заяви, че групата на ГЕРБ - СДС ще подкрепи доклада на кмета Васил Терзиев за обявяване на процедурата за избор на нова банка на София.

Според Прошков обаче процедурата крие "сериозни рискове да се окаже незаконосъобразна". Прошков напомни, че един от договорите с Общинска банка за виртуален ПОС изтича днес, но заради указанията дадени от финансовото министерство, услугата няма да бъде спряна.

Според Прошков в обявената обществена поръчка няма изискваната по закон техническа спецификация, макар да е заложена като изискване от работната група, разработила критериите за избор на нова банка. Липсвало и становище от Агенцията по обществени поръчки. Затова от групата на ГЕРБ - СДС ще изпратят писмо до агенцията с призив да даде по-бързо становище.