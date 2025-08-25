ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка с малко мече нападна мъж край девинското сел...

23-годишен е в кома след падане с електрическа тротинетка

Тротинетка Снимка: pixabay

23-годишен мъж е в кома, след като е паднал с електрическа тротинетка. Инцидентът е станал на 23 август около 05.57 ч. на вътрешния път Черноморец – Созопол. Мъжът е изгубил контрол над превозното средство и е катастрофирал.

По първоначални данни причината е движение с несъобразена с релефа на местността скорост.

Момчето, което е управлявало превозното средство, е с отнета шофьорска книжка, заради предишна употреба на алкохол. Откарано е по спешност в реанимацията в УМБАЛ – Бургас в кома, с черепно-мозъчна травма и е на апаратно дишане, пише БНТ.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.

