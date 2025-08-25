Потушен е пожар във видинското село Дружба

Седем селскостопански постройки, необитаема къща, гараж, домашно имущество и 20 пчелни кошери са изгорели при пожар в село Дружба. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът е получен вчера в 13:41 часа. В потушаването на огъня са участвали три противопожарни екипа. Спасени са девет сгради. Вероятната причина е небрежност при боравене с открит огън, посочиха от полицията.

В потушаването на пожара са се включили, освен пожарникари, и доброволци и местни земеделци. Благодарение на тяхната бърза реакция и адекватни действия, огънят е бил овладян и не е засегнал къщи. Пристигнали са и две водоноски на Община Видин, каза за БТА кметският наместник на селото Иванка Цветанова. През нощта на място са дежурили две пожарни коли. Към момента обстановката е спокойна, допълни тя.