Мечка с малко мече нападна мъж край девинското сел...

Полицията в Хасково арестува мъж, причинил пожар при палеж на кабели

Мъжът е арестуван след сигнал за горящи сухи треви на ул. „Каменица" в късния следобед в събота. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Мъж, причинил пожар в покрайнините на Хасково, е бил задържан от полицията, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Той арестуван след сигнал за горящи сухи треви на ул. „Каменица" в късния следобед в събота.

Пристигналият на екип от Районното управление на полицията е заловил на мястото 35-годишния мъж, който е с криминални регистрации. Мъжът признал за деянието си и разказал, че подпалването на терена е тръгнало, докато горял кабели. Не са установени сериозни щети, съобщиха от полицията.

