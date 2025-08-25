СОС одобри единодушно смяната на обслужващата банка на Столичната община

Столичният общински съвет одобри единодушно процедурата за смяна на обслужващата банка на Столичната община. Утре ще стане ясно кои от четирите поканени да участват в процедурата банки са подали оферти. Поканени да участват са: ДСК, ОББ, "Уникредит" и "Юробанк България".

Според председателя на комисията, изработила критериите за избор на нова обслужваща банка, Бойко Димитров от ПП-ДБ изборът трябва да е ясен до десетина дни.

Зам.-кметът по финанси в оставка Иван Василев уточни, че има указания на Министерството на финансите, според които Общинска банка трябва да продължи да обслужва общината до 1 октомври, макар предизвестието за прекратяване на договорните отношения да изтича на 25 септември. Това дава възможност на общината да избере нова банка и смяната да премине без проблеми.

До смяната на банката се стигна, след като с писмо Общинска банка уведоми общината, че прекратява едностранно отношенията си с нея. Причината бе доклад на Иван Василев за старт на смяна на банката, който не стигна до заседание на СОС.