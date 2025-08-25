ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

СОС одобри единодушно смяната на обслужващата банка на Столичната община

Даринка Илиева

Извънредно заседание на СОС за смяна на обслужващата банка на Столичната община. Снимка: СНИМКА: Георги Палейков

Столичният общински съвет одобри единодушно процедурата за смяна на обслужващата банка на Столичната община. Утре ще стане ясно кои от четирите поканени да участват в процедурата банки са подали оферти. Поканени да участват са: ДСК, ОББ, "Уникредит" и "Юробанк България".

Според председателя на комисията, изработила критериите за избор на нова обслужваща банка, Бойко Димитров от ПП-ДБ изборът трябва да е ясен до десетина дни.

Зам.-кметът по финанси в оставка Иван Василев уточни, че има указания на Министерството на финансите, според които Общинска банка трябва да продължи да обслужва общината до 1 октомври, макар предизвестието за прекратяване на договорните отношения да изтича на 25 септември. Това дава възможност на общината да избере нова банка и смяната да премине без проблеми.

До смяната на банката се стигна, след като с писмо Общинска банка уведоми общината, че прекратява едностранно отношенията си с нея. Причината бе доклад на Иван Василев за старт на смяна на банката, който не стигна до заседание на СОС. 

