Уволниха шефа на "Градини и паркове" в Пловдив, след като клон уби човек (Снимки)

Съпругът ми буквално беше убит, ще съдим общината, категорична е жената на загиналия Елена Богутлиева

Директорът на общинското предприятие "Градини и паркове" Антон Георгиев е бил освободен от длъжността преди около час след фаталния инцидент в събота, при който паднал клон уби човек. Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Решението идва два дни след трагедията.

Градоначалникът Костадин Димитров посочи, че за него не е имало издадена заповед за премахване.

"Въпреки това през 2023-а необработените такива са 3582, през 2024-а - 1314 и през тази година - 1231", съобщи Димитров. Именно многото неизпълнени заповеди за отсичане станали причина за смяната на Антон Георгиев. Кметът посочи, че те намаляват, но общината държи това да става с по-бързи темпове.

На мястото на директора временно застава заместничката му Радина Андреева.

По-рано семейството на загиналия 78-годишен Бойко Богутлиев обяви, че категорично ще съди общината.

Съпругът ми буквално беше убит, категорична е Елена Богутлиева, жена на загиналия Бойко. В събота върху него се стовари огромен клон, докато стои на пейка на бул. "Марица-север". В резултат на тежките наранявания в болницата той издъхна.

Семейството е категорично, че ще съди общината заради неотстраненото опасно дърво, казват близките пред БиТиВи. Елена Богутлиева, съпруга на загиналия и синът му са категорични, че ще съдят общината. Снимка: БиТиВи

По думите им алеята покрай реката била любимо място за разходка на пенсионера. Но минало известно време, откакто сутринта излязъл, а не се прибрал.

"Чаках го да се върне за обяд, в 11 ч. обичайно се прибира. Но сега го нямаше. Звънях 10 пъти, телефонът му не отговаряше и се притесних. Той от 10 години ходи все там да се разхожда и никога не сяда на пейка, но точно този ден е седнал, може би се е уморил", казва Елена Богутлиева пред БиТиВи.

В резултат на удара мъжът е със счупени шийни прешлени, спукани ребра, натъртен бял дроб и огромна рана на главата. Подложен е на спешна операция, но през нощта губи живота си.

От пловдивския район "Северен", който трябва да следи за зелената система на територията, твърдят, че за това дърво не са получавали сигнали, че е изсъхнало. Според тях вятърът бил причината клонът да се откърши клонът. Но в събота сутринта вятърът в Пловдив не е бил силен.

Ангажимент за почистването на дърветата от изсъхнали или опасни клони има районната администрация на район "Северен", настояват хората.

"Дървото е зелено, няма признаци на засъхване, загниване, клонът е бил здрав", обясни зам.-кметът на района Цветомир Цветков.

Съпругата на Бойко обаче казва друго.

"Там, където се е счупил, е изгнил, той е хралупа, вятърът може да е помогнал, но не трябваше ли да има санитарна сеч, не трябваше ли да се следи и да се види, нали затова им плащаме", пита Елена.

Според семейството това е недоглеждане от страна на общината. "Има екипи, доколкото знам, от екоинженери, които ходят и гледат", коментира синът на загиналия мъж Ясен Богутлиев.

Елена твърди, че травмите са били много тежки. "Беше убит, ако не беше този клон той щеше да е жив", съсипана е жената.