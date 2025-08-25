ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

На 27 и 28 август през нощта са възможни затруднен...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21168102 www.24chasa.bg

174 курсанти влязоха във Военния университет, близо 100 по-малко от нужните на БА

Дима Максимова

[email protected]

5108
Бъдещите офицери започват обучение в НВУ "Васил Левски" във Велико Търново Снимка: Фейсбук страница на НВУ

174 курсанти-първокурсници прекрачиха прага на Националния военен университет „Васил Левски" на 23 август 2025 година. 117 ще се обучават във факултетите „Сигурност и отбрана" и „Логистика и технологии" в район Велико Търново, 57 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС" в Шумен, съобщиха от военния вуз.
Първокурсниците ще положат военна клетва на 10 октомври 2025 година.

270 бе квотата за курсанти, заложена от Министерство на отбраната за тази учебна година. В края на юни началникът на НВУ бриг. ген. Станчо Кайков коментира, че записаните във Военния университет от ранния прием са 140. Имаше очаквания, че с редовния прием първокурсниците ще достигнат 200. В кампанията обаче са отсяти едва 34 качествени кандидати. 

Ген. Кайков  поясни, че за първа година ще има задочно обучение на военнослужещи. Това са войници, които служат в БА. Има отпуснати 90 места и всички са запълнени.

Бъдещите офицери започват обучение в НВУ "Васил Левски" във Велико Търново Снимка: Фейсбук страница на НВУ
174 курсанти - първокурсници и техните родители на прага на НВУ "Васил Левски" във Велико Търново Снимка: Фейсбук страница на НВУ
Бъдещите офицери започват обучение в НВУ "Васил Левски" във Велико Търново Снимка: Фейсбук страница на НВУ
174 курсанти - първокурсници и техните родители на прага на НВУ "Васил Левски" във Велико Търново Снимка: Фейсбук страница на НВУ
Бъдещите офицери започват обучение в НВУ "Васил Левски" във Велико Търново Снимка: Фейсбук страница на НВУ
174 курсанти - първокурсници и техните родители на прага на НВУ "Васил Левски" във Велико Търново Снимка: Фейсбук страница на НВУ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя