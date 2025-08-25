174 курсанти влязоха във Военния университет, близо 100 по-малко от нужните на БА

174 курсанти-първокурсници прекрачиха прага на Националния военен университет „Васил Левски" на 23 август 2025 година. 117 ще се обучават във факултетите „Сигурност и отбрана" и „Логистика и технологии" в район Велико Търново, 57 във факултет „Артилерия, ПВО и КИС" в Шумен, съобщиха от военния вуз.

Първокурсниците ще положат военна клетва на 10 октомври 2025 година.

270 бе квотата за курсанти, заложена от Министерство на отбраната за тази учебна година. В края на юни началникът на НВУ бриг. ген. Станчо Кайков коментира, че записаните във Военния университет от ранния прием са 140. Имаше очаквания, че с редовния прием първокурсниците ще достигнат 200. В кампанията обаче са отсяти едва 34 качествени кандидати.

Ген. Кайков поясни, че за първа година ще има задочно обучение на военнослужещи. Това са войници, които служат в БА. Има отпуснати 90 места и всички са запълнени.