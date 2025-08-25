ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мечка с малко мече нападна мъж край девинското сел...

Жена падна с колата си в река на пътя Лъки - Давидково и загина

24 часа Пловдив онлайн

Полиция СНИМКА: Pixabay

Пристигналият на мястото медицински екип констатирал смъртта на 55-годишната шофьорка

Жена е загинала на пътя Лъки - Давидково, след като е паднала с автомобила си в речно корито, съобщиха от полицията.

 Около 19,50 ч. в петък чрез телефон 112 постъпила информация, че в участъка от град Лъки към смолянското село Давидково лек автомобил "Опел" излязъл вляво извън платното за движение и се преобърнал в реката. От пристигналия екип на спешна помощ е констатирана смъртта на 55-годишната жена, пътувала сама с колата си.

Местопроизшествието е запазено, създадена е организация за извършване на оглед. Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се изясняват.

