Жена падна с колата си в река на пътя Лъки - Давидково и загина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пристигналият на мястото медицински екип констатирал смъртта на 55-годишната шофьорка

Жена е загинала на пътя Лъки - Давидково, след като е паднала с автомобила си в речно корито, съобщиха от полицията.

Около 19,50 ч. в петък чрез телефон 112 постъпила информация, че в участъка от град Лъки към смолянското село Давидково лек автомобил "Опел" излязъл вляво извън платното за движение и се преобърнал в реката. От пристигналия екип на спешна помощ е констатирана смъртта на 55-годишната жена, пътувала сама с колата си.

Местопроизшествието е запазено, създадена е организация за извършване на оглед. Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се изясняват.