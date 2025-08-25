ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турският външен министър: Газа е Палестина и прина...

35-годишен се удави в язовир Кърджали

Мъжът се удави във водите на язовир "Кърджали". СНИМКА: Архив

Разследване след фатален случай в язовир Кърджали е започнато в РУ-Кърджали. Сигнал за инцидента е подаден вчера в 18,45 часа. По първоначални данни при разходка в язовира с лодка 35-годишен влязъл във водата да плува.

Приятелите му забелязали, че има проблем, притекли се на помощ, също и други граждани, които са били на мястото. Мъжът е бил изваден на брега, но починал.

Извършен е оглед от дежурна оперативна група от РУ-Кърджали. Образувано е досъдебно производство. Тялото е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница.

