Мечка с малко мече нападна мъж край девинското село Лясково

Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково, съобщи кметът Асен Диев. Инцидентът е станал в събота, когато Димитър Кибарев е разхождал две ловни кучета в гората на около 2 километра от селото.

Пострадалият е настанен за лечение в девинската болница.

Според хората в селото мечката нападнала 41-годишния Димитър, но кучетата са се хвърлили върху нея и той е успял да се скрие. Тя се е борила с кучетата, след което и с него. Нараняванията му са в областта на ръката, но не са тежки, добави Диев.

"В района има много мечки, но това е първото нападение на човек в последните години", добави кметът.

"Водих две кучета - голямо на повод и малко куче, което бях пуснал свободно. Мечката се появи изведнъж и като ме видя тръгна към нас, кучето я спря, първия път нападна, но се сбори с него, а вторият път нападна направо мен. Кучето ми Бос ме спаси, то е порода за лов на мечки и прасета. Аз съм ловджия. 6-7 пъти съм срещал досега мечки и затова не ме е толкова страх, но ако беше някой друг щеше много да се уплаши. Само на пръста на дясната ръка имам рана, закачи ме като се опитвах да я избутам. Беше с малко мече, затова беше агресивна", каза пострадалият Димитър Кибарев.