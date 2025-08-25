Радев: Главен секретар на МВР ще има още тази седмица, не саботирам правителството

2 месеца правителството мълча за моето предложение за началник на НСО

Имената на посланиците са били съгласувани още миналата седмица, все още няма име за посолството във Вашингтон

Още тази седмица ще издам указ за назначаването на нов главен секретар на МВР. Тогава ще разберете и името. Главният секретар на МВР е наистина важен, защото МВР е много сериозна институция с отговорна задача.

Това каза президентът Румен Радев пред журналисти.

"Не става въпрос за жестове. Категорично не приемам внушението, че саботирам работата на правителството", каза още президентът.

"Как ги саботирам, като в началото на годината успях да убедя стратегически инвеститор като "Райнметал", за който управляващите могат само да мечтаят, не само да посети България, но и да инвестира тук огромен финансов ресурс и върхови технологии в нашата отбранителна индустрия. Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил, като подарък за правителството. В същото време говорят, че ги саботирам", заяви Радев.

"Аз го правя и ще продължа да го правя за страната, независимо кое е правителството", допълни той.

Президентът обясни, че диалогът с правителството не върви, защото имал редица писма и инициативи без отговор.

Държавният глава отрече, че правителството веднага е подписало указа му за шеф на НСО, както заяви вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"2 месеца правителството мълча за моето предложение за началник на НСО, което опровергава претенциите за спешност при назначаване на службите", каза президентът.

Стана ясно също, че посланиците са съгласувани миналата седмица пакетно, както трябвало да се случи, обясни Радев.

"Всичко става с компромиси от моя страна, защото аз продължавам да чакам техните предложения за ключови столици, като Вашингтон. Няма име, а трябва да има. Призовавам тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма, а тя вече клони към такава", каза още той. Президентът Румен Радев посети няколко временни изложби в Националния археологически музей СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Румен Радев посети Националния археологически институт с музей към БАН, където ще разгледа временната експозиция „С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика“. Изложбата представя втората открита статуя в античния град край село Рупите, която бе намерена след разкопки от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински през 2024 г. През последните месеци реставратори от НАИМ-БАН и скулптори от Националната художествена академия извършиха комплексен процес по укрепване, почистване и възстановяване на мраморния паметник, престоял в земята повече от 1600 години. Президентът Румен Радев посети няколко временни изложби в Националния археологически музей СНИМКА: Георги Палейков Президентът Румен Радев посети няколко временни изложби в Националния археологически музей СНИМКА: Георги Палейков