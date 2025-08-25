ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турският външен министър: Газа е Палестина и прина...

БМВ блъсна и преобърна „Дачия" в Кърджали (Видео, снимки)

„Дачия" се преобърна през таван, след това падна отново на гумите си, след удар от „БМВ" . СНИМКИ: ФЕЙСБУК/МИСИЯ КЪРДЖАЛИ

„Дачия" се преобърна през таван, след това падна отново на гумите си, след удар от БМВ на Новия мост в Кърджали. Зрелищната катастрофа стана в неделя вечер към 22,40 часа. 25-годишен шофьор на БМ" се забил в движещата се пред него „Дачия", която се врязала в еластичната ограда и се преобърнала. Тестовете на двамата водачи за алкохол и наркотици са отрицателни. На виновния водач е съставен акт, а екипи на пожарната са почистили разлято гориво от платното.

Общо шест катастрофи са станали в Кърджалийско за последните три дни, при които двама души са пострадали. Сред тях е и инцидент в Крумовград, където 44-годишен водач на БМВ блъснал 2-годишно дете при движение на заден ход. Детето е транспортирано за лечение в София, а шофьорът е задържан за 24 часа.

Останалите произшествия – в Кърджали, Нови пазар, Птичар и на пътя от село Мост – са се разминали само с материални щети. Всички те са регистрирани без установена употреба на алкохол от водачите.

