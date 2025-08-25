ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турският външен министър: Газа е Палестина и прина...

Глобиха с 400 лева мъж за хулиганство, ударил 35-годишен и размахвал нож в родопско село

Валентин Хаджиев

Районен съд - Мадан е наказал 25-годишния мъж с административно наказание глоба в размер на 400 лева Снимка: pixabay

25-годишен мъж от с. Върлино, общ. Неделино, е глобен с 400 лева за проява на дребно хулиганство.

В маданското село Букова поляна, пред хранителен магазин, той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Проявата се е изразила в агресивно поведение, говорене на висок тон, нанасяне на удар с ръка в областта на главата на 35-годишен мъж, изваждане на нож и отправяне на закани. Действията са извършени на публично място пред повече хора, с което е осъществена непристойна проява.

Решението за административното наказание е на Районен съд- Мадан.

