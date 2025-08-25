ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турският външен министър: Газа е Палестина и прина...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21168637 www.24chasa.bg

Катастрофа с четири коли задръсти пътя между Бяла Слатина и Борован

Валери Ведов

[email protected]

1416
СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Верижна катастрофа от тази сутрин затруднява движението на пътя между Бяла Слатина и врачанското с. Борован. За нея съобщи Дияна Русинова от Европейския център за транспортни политики.

По първоначални данни на пътното платно, в лентата срещу движението, са били спрели пикап и товарен автомобил с прикачен малък верижен багер. Заради спрелите возила, в същата лента започнали да се натрупват коли, първоначално три леки автомобила.

Малко след това до тях стигнал микробус. Шофьорът му не видял, спрелите коли и се забил в тях, съобщи още Русинова. Вследствие на инцидента е пострадал човек. Той е транспортиран в болница, където в момента лекари го преглеждат обстойно.

При произшествието са нанесени сериозни материални щети по автомобилите. Заради катастрофата, движението в района е затруднено, като се очаква скоро превозните средства да бъдат преместени на безопасно място, а пристигналият екип пожарникари да изчисти пътя.

СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя