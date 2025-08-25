Катастрофа с четири коли задръсти пътя между Бяла Слатина и Борован

Верижна катастрофа от тази сутрин затруднява движението на пътя между Бяла Слатина и врачанското с. Борован. За нея съобщи Дияна Русинова от Европейския център за транспортни политики.

По първоначални данни на пътното платно, в лентата срещу движението, са били спрели пикап и товарен автомобил с прикачен малък верижен багер. Заради спрелите возила, в същата лента започнали да се натрупват коли, първоначално три леки автомобила.

Малко след това до тях стигнал микробус. Шофьорът му не видял, спрелите коли и се забил в тях, съобщи още Русинова. Вследствие на инцидента е пострадал човек. Той е транспортиран в болница, където в момента лекари го преглеждат обстойно.

При произшествието са нанесени сериозни материални щети по автомобилите. Заради катастрофата, движението в района е затруднено, като се очаква скоро превозните средства да бъдат преместени на безопасно място, а пристигналият екип пожарникари да изчисти пътя.