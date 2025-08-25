Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в "Райнметал", обсъждат с шефа договорените през април инвестиции (Видео)

В рамките на следващите три седмици трябва да бъдат подготвени договорите за общо съвместно предприятие. Имайте предвид, че заводът за барут ще бъде голям, колкото два немски завода. Това сподели лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който е на посещение в централата на немския отбранителен завод "Райнметал" в Дюселдорф.

В съвместно изявление, заедно с изпълнителния директор на "Райнметал" Армин Папергер, Борисов благодари на екипите, изпращани регулярно от месец март насам.

"В съдружие с българската страна, производителят на автомобили и оръжия, ще построи най-малко два завода. Първият от тях ще е за артилерийски снаряди. Искаме да произвеждаме над 100 000 заряда", заяви Папергер.

"Още по-важно е съвместното ни предприятие за барут и за артилерийски заради. Изключително основен компонент от амунициите, които ще бъдат произвеждани в България по стандартите на НАТО. Това ще допринесе за позиционирането на България като партньор в този съюз. Производството на тези изключително важни компоненти е на стойност над 1 милиард евро", добави той.

По думите на Борисов заводът за барут ще бъде най-големият в Европа. "Това е най-дефицитната стока в момента. Заводът за 155-милеметровите снаряди и изстрели. НАТО-вски калибър, са от изключителна важност и за нашата армия, и за Европа. Целта е да произведем 100 000 броя от тях", уточни той.

"Очаквам следващите седмици нови делегации от експерти, които господин Папергер да изпрати", обясни той.

"Благодаря на Папергер, че обърна внимание на България, оцени огромния потенциал, който имаме - това е най-голямата отбранителна фирма в Европа и повярвайте ми, за мен е чест, че той е отделил за пореден път от времето си да инвестира в България", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ пристигна в централата на "Райнметал" в Дюселдорф по-рано днес. Борисов е на официално работно посещение в отбранителния концерн по покана на главния изпълнителен директор на "Райнметал" – Армин Папергер.

Разговорите с Райнметал започнаха през месец март (26 март 2025 г.), когато за първи път Бойко Борисов посрещна главния изпълнителен директор на "Райнметал" Армин Папергер в Народното събрание. На тази първа среща двамата обсъдиха възможностите за съвместно производство на отбранителна продукция в България. "Райнметал" е водещ производител на отбранителна техника и муниции, не само в Европа, но и в света. А България има дългогодишен опит и традиции в производството на военна техника. Европа и НАТО имат огромна нужда от увеличаване на капацитета за производство в отбранителната индустрия.

Борисов и Армин Папергер се срещнаха и разговаряха по темата за съвместни инвестиции във военния сектор и през април (15 април 2025 г.). Тогава Борисов бе на посещение в Дортмунд (оказа се, че и двамата с Папергер са футболни фенове) и заедно проследиха срещата Борусия - Барселона.

Екипи на "Райнметал" и българското правителство задълбочено обсъждат вече няколко месеца възможностите за съвместни инвестиции и днес се очакват подробности и конкретна новина.

България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ по европейския механизъм за сигурност SAFE за проекта за създаване на съвместно дружество между българския ВМЗ - Сопот и германския „Райнметал", каза в началото на месеца военният министър Атанас Запрянов.

Българският завод и немският концерн ще си сътрудничат за производството на 155-милиметрови боеприпаси за целите на НАТО. Те ще са нужни за новите гаубици, които България ще купува от Франция

За реализирането на проекта са необходими до 960 милиона евро. Съвместното дружество между "ВМЗ" и "Райнметал" ще управлява и завод за производство на енергетични материали и заряди.

В началото на юли ВМЗ-Сопот обяви, че поръчките му за тази година ще стигнат 1 милиард лева. За първото тримесечие само е продал оръжие за 296,3 млн. лв. срещу 191,7 млн. лв. за цялата 2021 г.

На 27 и 28 август, президентът Румен Радев също ще е в Германия, където по покана на изпълнителният директор на "Райнметал", Армин Папергер, ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

Посещението на държавния глава в Германия е продължение на срещата му с Папергер на Мюнхенската конференция по сигурността през месец февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука.

По-рано днес Радев заяви, че не саботира правителството. Именно благодарение на него било уредено българското сътрудничество с най-големия немски отбранителен концерн.

"Днес те са в Германия за тази инвестиция, която аз съм осигурил, като подарък за правителството. В същото време говорят, че ги саботирам", заяви Румен Радев.