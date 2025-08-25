Задържаха телефонен измамник в Хасково, наели го чрез обява за работа

Мъж, на 34 години, посредничил при телефонна измама, е задържан преди обед в Районното управление на полицията, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Хасково.

Пред полицаите мъжът е направил самопризнания за участието с в престъпна схема. Обяснил, че се е включил в нея, като е бил нает чрез обява за работа. Разказал, че за посредничеството си е получил 1000 лева, които пари са били открити у него при ареста му. Пред униформените обяснил, че сумата, която е взел от жертвата, е по-голяма, а остатъка, извън неговата част, той е оставил на посочено от организаторите на схемата място.

По случая се работи, уточниха от ОД на МВР- Хасково. Оттам все още уточняват подробности и доколко задържаният е свързан с измамата на възрастна жена от вчера следобед. Както БТА съобщи, жена на 83 години, е подала сигнал в полицията тази нощ, че е станала жертва на телефонни измамници, на които е дала 15 500 лева.