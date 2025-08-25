21-годишна почина два дни след раждане в Русе

Двайсет и една годишна жена е починала след раждане в отделение „Акушерство и гинекология", структура „Родилно", на Университетската болница "Канев" в Русе. Това съобщи днес директорът на лечебното заведение Иван Иванов, като отбеляза, че все още се очакват резултати от аутопсията, за да се установят причините за смъртта на Габриела Георгиева.

Случаят е от 23 август, събота, сутринта, каза директорът „Медицински дейности" на болницата д-р Лидия Стефанова. Тя добави, че жената е постъпила в лечебното заведение в 3:30 ч. на 21 август, а в 4:20 ч. е родила спонтанно момче. Бебето е било в добро общо състояние.

Персоналът в събота сутринта е бил в пълен състав, без дефицит. Родилката е заявила, че има болки ниско долу, което кореспондира с напредналата ѝ бременност и нормалното раждане, коментира още д-р Стефанова. След консултация с хирург, жената е преминала през скенер, който не е показал нарушения в тазовата област. След това жената се е изкъпала и пак се е оплакала от болки. Третирана е с аналгетици и при смъкването ѝ от родилна зала в интензивен сектор е загубила съзнание. Извиканият анестезиолог е извършил 90-минутна кардиопулмоналната ресусцитация. Родилката обаче е починала.

Д-р Лидия Стефанова добави, че за целия период от 52 часа на родилката са правени образни, лабораторни и АГ изследвания. При анамнезата не е имало данни за съпътстващи заболявания. Тя коментира, че е предизвикана аутопсия и е уведомена Окръжната прокуратура. Стефанова добави, че от лечебното заведение имат своите версии за настъпването на смъртта на жената, но до изясняване на случая няма как да ги оповестяват.

Извършва се и вътрешна проверка в болницата по настояване на директора ѝ Иван Иванов. Той заяви, че ако се наложи, ще има и втора съдебномедицинска експертиза. Близките са уведомени за това.

"Искаме прозрачност, да установим абсолютната истина, за да поднесем на близките на Габриела това, което се е случило в пълен обем", каза Иванов, цитиран от БТА.