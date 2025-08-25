Медицински хеликоптер пристигна в Бургас за 4-годишния Марти, прегазен от АТВ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Медицински хеликоптер е пристигнал в Бургас днес по обед, най-вероятно за да транспортира в "Пирогов" 4-годишния Мартин, тежко ранен в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг.

Детето прекара няколко дни в реанимацията на УМБАЛ Бургас в кома, с опасност за живота.

Решението за транспортирането му е взето след преглед на момченцето от националния консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който бе в бургаската болница.

За съжаление състоянието на майката Христина остава много тежко. Жената е в мозъчна смърт, след като АТВ-то преминало буквално през черепа й.

От УМБАЛ Бургас не дават никаква информация за акцията по транспортиране на детето, нито за здравословното му състояние.