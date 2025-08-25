Медицински хеликоптер пристигна в Бургас за 4-годишния Марти, прегазен от АТВ

Медицински хеликоптер е пристигнал в Бургас днес по обед, най-вероятно за да транспортира в "Пирогов" 4-годишния Мартин, тежко ранен в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг.
Детето прекара няколко дни в реанимацията на УМБАЛ Бургас в кома, с опасност за живота.
Решението за транспортирането му е взето след преглед на момченцето от националния консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който бе в бургаската болница.
За съжаление състоянието на майката Христина остава много тежко. Жената е в мозъчна смърт, след като АТВ-то преминало буквално през черепа й.
От УМБАЛ Бургас не дават никаква информация за акцията по транспортиране на детето, нито за здравословното му състояние.
За сметка на това новината потвърди бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов. На страницата си във фейсбук той написа: Хеликоптерът е вече в Бургас. При стабилно време излита с Марти към София.