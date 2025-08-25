ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна до магистрала „Тракия”

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21168975 www.24chasa.bg

20-годишен загина след удар в електрически стълб

Диана Варникова

[email protected]

2360
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Млад мъж е починал, след като колата му се е ударила в електрически стълб .на улица в пазарджишкото село Сбор. Сигнал за случилото се е бил получен около 04.45ч. в РУ-Пазарджик. Това  съобщи говорителят на Областната дирекция на МВр в града Мирослав Стоянов.

На мястото незабавно били изпратени дежурни екипи на полицейското управление, сектор „Пътна полиция" и линейка на „Спешна помощ". Пристигайки, органите на реда установили, че движейки се от центъра към изхода на населеното място 20-годишен мъж от същото село загубил управление над БМВ-то си.

Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб от електропреносната мрежа. За съжаление водачът е починал на място. Извършен е оглед от дежурна група на районното управление в областния град, тялото е транспортирано за аутопсия в съдебна медицина при МБАЛ-Пазарджик.

По случая се води досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя