20-годишен загина след удар в електрически стълб

Млад мъж е починал, след като колата му се е ударила в електрически стълб .на улица в пазарджишкото село Сбор. Сигнал за случилото се е бил получен около 04.45ч. в РУ-Пазарджик. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВр в града Мирослав Стоянов.

На мястото незабавно били изпратени дежурни екипи на полицейското управление, сектор „Пътна полиция" и линейка на „Спешна помощ". Пристигайки, органите на реда установили, че движейки се от центъра към изхода на населеното място 20-годишен мъж от същото село загубил управление над БМВ-то си.

Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб от електропреносната мрежа. За съжаление водачът е починал на място. Извършен е оглед от дежурна група на районното управление в областния град, тялото е транспортирано за аутопсия в съдебна медицина при МБАЛ-Пазарджик.

По случая се води досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.