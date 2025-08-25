Областна администрация София официално придоби парк „Вранa", правят входа безплатен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С огромно удовлетворение съобщавам, че парк „Вранa" официално премина под управлението на Областна администрация София. Това сподели във фейсбук профила си областният управител на София - град Стефан Арсов.

"Това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столична община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата", коментира той.

"В приемо-предавателния протокол от страна на Столична община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години", обясни Арсов и даде примери:

"Много лошо състояние на част от алеен асфален път, водещ до дворец Врана

Счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка

Неизползваем кладенец с неясен статус

Компрометирано корито и стени на „Езеро с лилиите"

Лошо състояние на ботанически видове с висока екологична и културна стойност

999 дървета констатирани като опасни и изсъхнали от Лесозащитна станция – София

Липса на технически данни за важни за парка елементи, като поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление

Липса на адекватни социални и културни инициативи в парк „Вранa", както и преустановен обществен транспорт до обекта, което ограничава достъпа на гражданите и гостите на столицата".

По думите му въпреки всичко това, гражданите продължаваха да заплащат входна такса, без да получават необходимото качество, грижа и преживяване.

"Като областен управител, поемам ангажимент да превърнем парк „Вранa" в сигурно, красиво и вдъхновяващо място. Работим активно по културния календар на парка – концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, които ще оживят „Вранa" и ще го направят притегателен център за култура и отдих", допълни Арсов.

"И най-важното – входът ще бъде свободен за всички. Парк „Вранa" трябва да бъде достъпен, гостоприемен и жив - дом на спомени, радост и спокойствие".

"Заедно с екипа ми ще покажем как трябва да изглежда истинската грижа за парк „Вранa" - с внимание към детайла, професионално планиране и програма, която отговаря на нуждите и очакванията на хората".