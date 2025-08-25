Спипаха крадец в църква в Белово

Беловски полицаи заловиха мъж, направил опит да проникне с взлом в църква. В събота вечерта в РУ-Септември се получил сигнал за неизвестно лице, влязло в двора на храма „Света Троица" в гр. Белово. Пишман-крадецът обаче бил забелязан от местен жител, който веднага позвънил на телефон 112.

Незабавно към мястото е насочен екип на местния полицейски участък. Органите на реда установили, че среднощният посетител счупил стъкло на един от прозорците, но не успял да извърши кражба.

В резултат на проведеното разследване се установило, че извършителят е 37-годишен мъж от гр. Костенец. Той е задържан за срок до 24 часа в ареста на РУ-Септември. По случая се води преписка, която ще бъде докладвана на прокуратурата.