ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар избухна до магистрала „Тракия”

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21169042 www.24chasa.bg

Спипаха крадец в църква в Белово

Диана Варникова

[email protected]

880
Църквата "Света Троица" в Белово

Беловски полицаи заловиха мъж, направил опит да проникне с взлом в църква. В събота вечерта в РУ-Септември се получил сигнал за неизвестно лице, влязло в двора на храма „Света Троица" в гр. Белово. Пишман-крадецът обаче бил забелязан от местен жител, който веднага позвънил на телефон 112.

Незабавно към мястото е насочен екип на местния полицейски участък. Органите на реда установили, че среднощният посетител счупил стъкло на един от прозорците, но не успял да извърши кражба.

В резултат на проведеното разследване се установило, че извършителят е 37-годишен мъж от гр. Костенец. Той е задържан за срок до 24 часа в ареста на РУ-Септември. По случая се води преписка, която ще бъде докладвана на прокуратурата.

Църквата "Света Троица" в Белово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя