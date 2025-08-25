ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата разследва смъртта на 78-годишния пловдивчанин, ударен от клон

Големият клон падна, докато мъжът си почива на пейка на алеята

Експертизи ще хвърлят яснота относно състоянието на дървото и причините за отчупването

Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за изясняване на причините около падналия клон, ударил 78-годишния Бойко Богутлиев на северния бряг на река Марица, съобщиха от държавното обвинение.

След инцидента, възникнал на 23 август, той беше откаран в болница и въпреки намесата на лекарите, той издъхна. Образувано е досъдебното производство, по което се извършват огледи на местопроизшествието, назначена е съдебномедицинска експертиза за изясняване причината за смъртта на пострадалия. Предстои изготвянето и на други технически експертизи, за да се установи състоянието на дървото и причината за отчупването на клона.

Срокът за приключване на разследването е двумесечен.

