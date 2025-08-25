Язовирите в област Добрич са с ниски водни нива

Няма пресъхнали водоеми в област Добрич, но водните нива са ниски поради засушаването, съобщават от областната администрация. Голяма част от микроязовирите в общините са на кота „мъртъв" обем – сухи.

На територията на област Добрич има 41 язовира, като нито едно от съществуващите съоръжения не се ползва за питейно-битови нужди. Язовирите в областта са с основно предназначение – за събиране на повърхностни води, риболов и напояване. С изградена система за напояване е само язовир „Ляхово" в община Балчик, който се захранва от водосбор и е с ниво в обем да извършва функциите по напояване в долината.

Проверка на язовирите и съоръженията се извършва ежегодно, обясняват от областната администрация. През есента миналата година огледът е показал ниски нива, дори и в най-големия язовир на територията на областта – „Одринци", чийто общ обем е 24 млн. куб. м. Предстои отново оглед на всички водоеми през есента тази година.