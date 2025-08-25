Въздушната линейка с 4-годишния Марти кацна в София, транспортират го към "Пирогов"

Въздушната линейка с 4-годишния Марти, който беше тежко ранен в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг, кацна в София. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха във фейсбук страницата си.

По-рано днес екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха е излетял от Сливен до Бургас, където се лекуваше детето. Решението за транспортирането му е взето след преглед на момченцето от националния консултант по анестезиология проф. Николай Младенов, който бе в бургаската болница.

Във въздушната линейка са били д-р Людмила Петрова и медицинска сестра Христо Велев. Заедно с пилотите капитан Иван Старчев и капитан Наско Арнаудов те извършват полета от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха (РБСМПВ) в гр. Сливен, до болничната вертолетна площадка на УМБАЛ–Бургас.

Малкият пациент е транспортиран по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина". От там детето бе поето от екип на ЦСМП-София и ще бъде транспортирано с линейка до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов".

За съжаление състоянието на майката Христина остава много тежко. Жената е в мозъчна смърт, след като АТВ-то преминало буквално през черепа й. Тежкият инцидент стана на 14 август. 18-годишният Никола Бургазлиев помете петима души в Слънчев бряг.

Първоначално шофьорът беше освободен под домашен арест, но миналия петък беше върнат в ареста след протест на прокуратурата и голямо обществено недоволство.