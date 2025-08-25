В музея в Стрелча реставрират копие от протокола от Третото общо събрание на БРЦК в Букурещ

В Историческия музей в град Стрелча се пази копие от протокола от Третото общо събрание на Българския революционен централен комитет, заседавал на 21 август преди 151 години в малката печатница на Любен Каравелов в Букурещ. Тогава в румънската столица се събират 13 делегати, сред които личат имената на Любен Каравелов, Христо Ботев, Олимпий Панов, Тодор Пеев и Крум Цанков – хора, чиято вяра в свободата не може да бъде угасена.

Те поемат мисията да възродят комитетите из България и да дадат нова надежда на борбата за освобождение.

Днес пазим жива паметта за това събитие не само чрез историята, но и чрез един безценен документ – Протокола от събранието, като музеят ни пази препис от него, коментира за „24 часа" директорът на Историческия музей в Стрелча Николета Петкова.

Тя допълва, че в страната се пазят още 2 копия на историческия протокол, а оригиналът така и не е намерен. Тепърва ще се проучва как преписът е попаднал във фонда на музея в Стрелча. Дълги години той е стоял заключен в сянка заради лошото си състояние.

Но сега, благодарение на реставрацията, извършена от д-р Румяна Дечева от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев", този документ ще бъде част от постоянната експозиция „Борби за национално освобождение" на музея в Стрелча.

В съхраненото копие, което се състои от две страници, личат подписите на Христо Ботев, Любен Каравелов и др.

Възстановяването на преписа стана възможно по проект на Исторически музей – Стрелча „Консервация и реставрация на ръкописни документи и старопечатни издания в аварийно състояние от експозицията на исторически музей – Стрелча", подкрепен от Министерството на културата.