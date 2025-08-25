Близките на починалата 21-годишна родилка подозират лекарска грешка (Видео, снимки)

21-годишната Габриела Георгиева от Две могили почина три дни след раждането на второто си дете в АГ-комплекса на Университетската болница „Канев". Близките ѝ са в шок и настояват за яснота около трагичния случай, пише "Русе Медия".

Габриела е съпруга на общинския съветник от ДПС – „Ново начало" в Две могили, Светлин Георгиев. В четвъртък сутринта тя е постъпила в болницата и е родила здраво момченце. По-късно младата жена се е оплакала от силни болки в корема. След направени изследвания не са установени отклонения. Според обясненията на болницата, след като се е изкъпала, болките са се възобновили. Малко след това Габриела е припаднала, а въпреки 40-минутните усилия на екипа за реанимация, тя е починала.

Семейството ѝ настоява да бъде изяснено дали не е допусната лекарска грешка.

„Питам ги какво има на жена ми, нали й нямаше нищо, нали имаше просто болки в корема, кажете ми какво се случва. Като влязох при нея, тя беше жива още. Хванах й ръчичката, погледна ме в очичките, казах й – всичко ще се оправи, ти си в техните ръце", казва през сълзи съпругът Светлин Георгиев.

От болницата изразиха искрените си съболезнования към семейството и обясниха, че са сезирали сами прокуратурата. Ръководството на лечебното заведение представи хронологията на събитията, свързани с починалата родилка. Засега не оповестяват предположенията си за причините за смъртта, тъй като се чакат резултатите от аутопсията и хистологичните проби.

„Не можем да ви дадем категоричен отговор защо и поради каква причина е настъпила смъртта. В този период от 52 часа на родилката са правени изследвания – образни, лабораторни и АГ изследвания, които са в реда, така че е спазен лечебно-диагностичният план. Винаги има неясни причини, но ние предполагаме защо е починала, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата"", каза д-р Лидия Стефанова, директор „Медицински дейности" в УМБАЛ „Канев".

Изпълнителният директор на болницата Иван Иванов бе категоричен, че ако има нарушения, ще има и наказани. Той ще се срещне и разговаря с близките на Габриела, които искат да знаят защо две деца останаха без майка.