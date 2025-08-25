Слагат фотокапани, за да следят мечката, нападнала мъж край Лясково

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян постави фотокапани за проследяване поведението на мечката, която нападна човек. Това съобщи пред БТА директорът на РИОСВ – Смолян Екатерина Гаджева. Днес служители на инспекцията извършиха проверка на случая с нападнатия мъж от девинското село Лясково.

По думи на пострадалия нападението е станало в събота, 23 август, когато е разхождал двете си ловни кучета, едното от които на повод, в горска територия на около два километра от село Лясково. Пред експертите той разказва, че е бил изненадан и нападнат от кафява мечка, като е получил нараняване на палеца на дясната ръка.

Инспекцията се самосезира за случая, тъй като сигнал не е получен и в Държавното горско стопанство „Михалково", нито на телефон 112. Въпреки това екип отиде и извършва проверка на място в района, посочи Гаджева. Огледът на мястото сочи, че теренът е изцяло горски с диворастящи плодни храсти – типично местообитание за мечката. На мястото са поставени фотокапани за проследяване поведението на мечката.