Бойко Борисов от Дюселдорф: Германия е наш водещ партньор в Европейския съюз

Отличните двустранни отношения между България и Германия са трайна основа за развитие на икономическите, културните и политическите връзки между двете държави. Германия е наш водещ партньор в Европейския съюз, с когото споделяме общи ценности и визия за бъдещето на обединена Европа.

Това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща в Дюселдорф с министъра за федералните и европейските въпроси, международните отношения и медиите на провинция Северен Рейн-Вестфалия и началник на Държавната канцелария Натанаел Лимински. Той публикува информация за срещата на страницата си във Фейсбук.

"В разговора ни подчертах и положителния напредък на България, който е ясен знак за стабилността и устойчивото развитие на страната. От 1 януари 2026 г. България вече ще е пълноправен член на еврозоната – важна стъпка, която ни утвърждава като надежден и предвидим партньор в рамките на европейското семейство", написа Борисов.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ разговаря с главния изпълнителен директор на отбранителния концерн "Райнметал" Армин Папергер в Дюселдорф. В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с „Райнметал", съобщи Борисов. "Райнметал" ще построи заедно с България в най-скоро време най-малко два завода в България, първият от тях ще бъде за артилерийски снаряди, заяви Армин Папергер. Още по-важно е нашето съвместно предприятие за барут, добави той.