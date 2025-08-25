ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Забраната за телефони в училище се очаква да влезе...

В Пазарджик ще санират 13 жилищни блока по програмата за енергийна ефективност

Диана Варникова

[email protected]

Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски разговаря с обитателите на жилищата

В Община Пазарджик  стартират строително-ремонтните дейности по обновяването на 13 многофамилни блока, като днес със символично освещаване започна санирането на най-големия блок – този на ул. „Георги Бенковски" № 46–60.

Това е първата сграда от общо 13 многофамилни блока, които ще бъдат модернизирани с мерки за енергийна ефективност. В тях живеят близо 2700 души, а само в този блок – 314 жители в 111 апартамента, разположени в 8 входа.

Обновяването ще направи домовете по-топли, по-сигурни и по-икономични. С въвеждането на мерките за енергийна ефективност ще се намалят разходите за ток и отопление, ще се подобри комфортът и качеството на живот, както и ще се допринесе за по-чист въздух и по-здравословна градска среда.

В следващите месеци ще бъдат извършени основни строително-монтажни дейности, които обхващат всички 1 130 апартамента в 13-те блока: ще се подмени старата дограма и ще се постави топлоизолация на външните стени. Ще бъдат ремонтирани покривите, ще се подменят мълниезащитните инсталации;

След приключването на дейностите всяка от сградите ще достигне енергиен клас „А", което означава по-ниско потребление на първична енергия и минимум 67,4% спестяване на невъзобновяема енергия. 

Обновяването на тези 13 блока, които заемат почти 100 хиляди кв. м разгъната площ, ще подпомогне над хиляда семейства и ще промени облика на Пазарджик, коментира кметът на Община Пазарджик Петър Куленски. 

Кметът на Община Пазарджик Петър Куленски разговаря с обитателите на жилищата

