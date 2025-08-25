Шефът на "Градини и паркове" в Пловдив огорчен след уволнението заради убития от клон мъж

С кмета на Пловдив имали разминавания за визията на града

Освободеният тази сутрин директор на пловдивското предприятие "Градини и паркове" Антон Георгиев благодари на служителите си с пост, в който личи и огорчение. "След близо две години се разделям с общинското предприятие по желание на кмета на община Пловдив, с когото във времето се разминавахме като виждане и идеи за визията на града и управлението на "Градини и паркове". През цялото това време положих усилия, за да бъда полезен на Пловдив и на зелената система на един от най-красивите градове в Европа! Бих искал да благодаря на всички, които ме подкрепиха през цялото това време, като може да разчитате на моето приятелство и занапред!", написа той.

Георгиев беше освободен, след като в събота клон се стовари върху 78-годишен мъж на пейка на бул. "Марица-север" и по-късно той почина. Кметът Костадин Димитров аргументира рокадата с факта, че има твърде много неизпълнени заповеди за отсичане на изсъхнали дървета и клони. Но обясни, че няма съмнения в професионализма на Антон Георгиев.

Освободеният директор подчерта в края на публикацията си своята убеденост, че и "занапред "Градини и паркове "ще продължи да се развива и да отстоява високите стандарти, които заедно наложихме".