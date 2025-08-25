ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Забраната за телефони в училище се очаква да влезе...

Задържаха за 72 ч. младеж, обвинен за пожара в софийския квартал "Кръстова вада"

Димитър Мартинов

[email protected]

Полиция СНИМКА: 24 часа

Младеж, подпалил поляна, бе задържан в София. На 24 август около 15 часа бил получен сигнал за горящи треви в столичния квартал „Кръстова вада". На място незабавно били изпратени екипи на Четвърто РУ, отдел „Специализирани полицейски сили" на СДВР и СД „Пожарна безопасност и защита на населението".

Униформените предприели действия за овладяване на огнената стихия, обхванала около 20 дка тревни площи и гора. След локализиране и ликвидиране на пожара бил извършен оглед на терена, при който експерти от СДПБЗН установили, че огънят е предизвикан умишлено. Полицаите веднага се заели с разследване на ситуацията и няколко часа по-късно влезли в следите на извършителя и го задържали – младеж на 19 години.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 330, ал 2. Събраните материали са докладвани на Софийска градска прокуратура, а на 19-годишния е наложена мярка „задържане под стража" за срок до 72 часа. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Полиция СНИМКА: 24 часа

