Възможност за растеж и подкрепа за създателите на късометражни анимационни филми

До 15 септември авторите на късометражни анимационни филми могат да подадат безплатно проектите си за участие в 5-дневната работилница BLACK SEA ANIMATION WORKSHOP 2025. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

След успеха на първото си издание, тази година събитието ще се проведе от 25 до 29 ноември в София. Инициативата е посветена на проекти за късометражни анимационни филми в процес на развитие. Филмите трябва да са с дължина до 20 минути и да са подадени от техните автори, независимо от използваната техника (традиционна, 2D, 3D, стоп моушън, смесена анимация), целевата аудитория, жанра (художествена, документална, образователна, експериментална и др.).

Целта е насърчаване на творческия обмен в целия Черноморски регион, като са включени квоти за проекти от България, Грузия, Турция и Украйна. В края на конкурса международни експерти ще изберат 11 проекта за участие в работилницата. Материалите от Румъния и Молдова ще се класират въз основа на лично представяне на мястото на събитието.

Подробните Условия за участие в конкурса може да видите тук.

BLACK SEA ANIMATION WORKSHOP 2025 се реализира от Sofia Animation Lab, Compote Collective и Saqanima, с подкрепата на френското Министерство на външните работи, Френския институт в България, Националния филмов център на България, Zippy Frames и Международния филмов пазар в Анеси (MIFA).