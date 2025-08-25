Осъдиха двама, ограбили мъж в Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С наложени наказания приключи делото на Районна прокуратура – Монтана за отнемане на чужда вещ с употреба на сила - престъпление по чл. 198, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

На 06.06.2025 г. в гр. Монтана И.С. бил нападнат от две лица. Пострадалият бил бутнат на земята и му били нанесени удари с ръце и крака по тялото.

Извършителите на деянието отнели мобилния му телефон.

В хода на разследването те са били установени – О.П. и С.Д., и привлечени в качеството на обвиняеми.

Двамата са се признали за виновни за извършения от тях грабеж.

С определение на съда на О.П. е наложено наказание от 1 година и 5 месеца лишаване от свобода ефективно, а за неговия съучастник С.Д. – 1 година и 5 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок.

Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда.