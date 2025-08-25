Откритият край Созопол дрон е бил в морето поне един месец

Откритият край Созопол дрон е престоял в морска среда поне един месец, а Военноморските сили (ВМС) не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал.

Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос от депутата от ПП-ДБ Явор Божанков. Отговорът е публикуван и на сайта на Народното събрание.

От отговора на Запрянов става ясно оке, че дронът вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения. Безпилотният летателен апарат беше открит край Созопол на 12 август.

Откритият дрон е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка, отбеляза министърът. Атанас Запрянов обяснява, че "тези особености не позволяват сигурна класификация на опознатия като „Орлан-10" открит дрон като безопасен, а също и изключване на вероятността за монтирано допълнително оборудване или наличие на допълнително взривно устройство във вътрешните отсеци на корпуса".

Командирът на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от ВМС класифицира открития обект като възможно опасен и след разрешение пристъпва към неговото унищожаване. По наблюдавания взрив може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество, посочва още Атанас Запрянов.